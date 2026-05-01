俳優石黒英雄（37）が4月30日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。ロケに参加した女性との会話シーンに注目が集まっている。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄で2泊3日のロケが行われた。ひでお（37）として参加した石黒はロケ初日にはるか（池田陽花＝元自動車整備士の起業家、30）とデートし、順調ムード。2日目は一転して、別の女性