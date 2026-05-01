『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が4月24日に放送され、生わさびの早食い大会に出場し、世界チャンピオンを目指す男性が強烈な辛さに悶絶する様子が描かれた。【映像】即リタイアする様子（実際の映像）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「わさびの早食い