モデルで女優の井桁弘恵（29）が1日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。椎名林檎が中学の先輩であることを明かした。歌手で俳優中島健人がライブ前に気合入れで聴く曲して「一時期なんですけど、YOASOBIのAsaseが作った『アイドル』って曲は、僕自身もアイドルなのでステージに立つ前に必ず聴くような時期がありました」と答えていた。井桁も気合入れの曲を問われて「私、テンションをあげたいときは、中学の