元近鉄・中日・オリックスの守護神として活躍した佐野慈紀さんが5月1日、自身の公式ブログを更新。右腕切断手術から2年が経過した現在の心境を綴りました。【写真を見る】【佐野慈紀】2024年右腕切断手術 「58歳還暦まであと僅かです」「右腕手術からようやく２年経ちました」近況を報告佐野さんは「58歳還暦まであと僅かです」と綴り、誕生日を迎えたことを報告。続けて「そして本日5/1は右腕手術からようやく２年経ちま