ミュージシャンGACKTが1日、Xを更新。「恋愛診断」をしたことを報告した。GACKTは「仲間にやってみてくれと言われ、恋愛診断をやってみた」と恋愛診断サイトを使ったことを書き出し、「結果は−−【自立系・憧れの先輩】なんだそれ？都合よく頼られ、都合よく距離を取られるポジション…。うーん、確かにボクに合ってる…。まさしくボクのことを表現した言葉。『甘えられるのは嫌いじゃないが、依存は御免』そんな顔をしてボク