【「社畜勇者は帰りたい」上・下巻】 5月1日 配信開始 価格：各792円 「社畜勇者は帰りたい」 上巻書影 【拡大画像へ】 forcsは、出版レーベル「レモロン」のオリジナルコミック「社畜勇者は帰りたい」の電子単行本、上・下巻を5月1日より各電子書籍ストアにて配信開始する。価格は各792円。 本作は御手洗直行氏によるコメディBL。異世界に転移し、魔王討伐を成し