とんかつ専門店「松のや」の公式Xアカウント（＠matsu_noya）は、2026年4月29日に、新たなクーポンを2種追加しました。5月6日15時まで使えます。ゴールデンウィーク（GW）期間中の外食に役立てて。"大麦豚"ロースかつがお得追加されたのは、以下の2商品です。●うまトマ"大麦豚"ロースかつ定食（1050円→970円）●チーズうまトマ"大麦豚"ロースかつ定食（1250円→1170円）4月22日に配信された以下の5商品に加え、計7商品がクーポン