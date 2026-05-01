5月1日午前、強風の影響で在来線に影響が出ています。JR東日本新潟支社によりますと、羽越本線は、強風の影響で、新津～京ヶ瀬間、水原～新発田間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込は立っていません。風が弱まりしだい運転を再開するとしていますが、それぞれ30分以上の遅れが出ているといいます。一方、白新線の豊栄～黒山間は架線に支障物があり一時、運転を見合わせていましたが、正午前に再開