5月1日（現地時間4月30日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではフィラデルフィア・セブンティシクサーズがホームのエクスフィニティ・モバイル・アリーナにボストン・セルティックスを迎え、第6戦に臨んだ。 第1クォーターから接戦が繰り広げられ、第2クォーターになってもリードチェンジを繰り返すなか、シクサー