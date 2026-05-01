5月1日（現地時間4月30日）。ミルウォーキー・バックスは、テイラー・ジェンキンズが新たなヘッドコーチ（HC）へ就任することを正式に発表した。 今シーズンのバックスは、主力のヤニス・アデトクンボ、ケビン・ポーターJr.の相次ぐケガもあり、イースタン・カンファレンス11位の32勝50敗へ低迷。2017年から続いていた連続プレーオフ出場が9シーズンで途切れ