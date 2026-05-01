１日前引けの日経平均株価は前日比３９１円１２銭高の５万９６７６円０４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１７４７万株、売買代金概算は３兆９７１３億円。値上がり銘柄数は７２１、値下がり銘柄数は７９１、変わらずは６０銘柄だった。 日経平均株価は反発。前日の米株式市場は、ＮＹダウは７９０ドル高と上昇し、ナスダック指数は最高値を更新した。米株高を受け、日経平均株価は上昇してスタート。決算