NHK連続テレビ小説『風、薫る』第5週「集いし者たち」にて、看護の担当教師・バーンズ（エマ・ハワード）が到着するまでの翻訳の課題発表で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち7人が見つけた「看護婦とは何か」の答えを臨時教師の松井（玄理）に伝える。 参考：『風、薫る』が描く新しい“明治”とは？時代考証が明かす史実とフィクションの境界線 看護婦にとって最も基本となるのは