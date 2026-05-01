春は歓迎会や合コン、同窓会など色んなイベントが目白押し。職場の異動、引っ越しも増えるタイミングです。そんな時に、距離の縮め方が上手い人は、どんな場所にいっても自然と仲良くなれるはず。新しい環境で「人と仲良くなれるか」を知りたいなら、自分の誕生月をチェックするのがおすすめです。実は、人の性格傾向には「生まれ月」が深く関係しています。今回は、誕生月別に見る「新しい環境で自然に仲良くなれる人」をランキン