本レンズが発売されたのは2021年10月。焦点距離400mmまでをカバーする超望遠ズームレンズでありながら、携行性に優れたコンパクト設計を実現している点が大きな特徴だ。 外観・仕様 外形寸法は約φ79.5mm×164.7mm。質量は約635gと非常に軽量だ。開放F値はやや控えめだが、このサイズで400mmまでをカバーできる点は大きな魅力と言える。長時間の手持ち撮影や機動力を重視した運用にも適しており、持ち込み