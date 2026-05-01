警察は１日午前、建造物侵入と窃盗の疑いで、福島県福島市に住む無職の４１歳の男を逮捕しました。 警察によりますと男は今年２月２４日の午前２時５０分ごろ、山形県山形市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開け、現金を盗もうとした疑いです。しかし、警報機が発報し、盗むことができませんでした。 さらに男は、同じ日の午前３時１５分ごろにも山形市内のコインランドリーに侵入し、同様の