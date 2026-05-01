U-17女子アジアカップが５月１日に中国で開幕する。ホスト国のメディア『捜狐』は、「中国は有利なグループ分けに恵まれた」と大会を展望している。同大会は今秋にモロッコで開催されるU-17女子ワールドカップのアジア予選も兼ね、準決勝に進出した４チームが世界大会へのチケットを手に入れられる。グループステージでは、12チームが３つのグループに分けられ、各グループの上位２チームと、３位のうち成績上位の２チームが