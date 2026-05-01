Jリーグは４月30日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第13節・サンフレッチェ広島戦（２−２／４PK３）で退場したアビスパ福岡のFW名古新太郎への処分を発表した。名古はこの試合の79分、ボールの持ち出しが少し長くなり、それを回収しようと試みた際に、広島のMF松本泰志の左脛あたりに、両足の裏を見せる格好でタックルしてしまう。当初は警告の判定だったが、VARが介入して主審はオンフィールドレビューを実施。そ