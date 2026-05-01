【写真】やさしい光が差し込む階段でのジャケット重ね着コーデ姿の自撮りを公開した木村拓哉 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、階段での自撮りショットを披露した。 ■やさしい光が差し込む階段でのジャケット重ね着コーデ姿の自撮りを公開した木村拓哉 連日のように自撮りショットを投稿しファンを喜ばせている木村。 本投稿は「今日の現場も『再会』も含めてかなり楽しみがいっぱいです！宜しくお願いし