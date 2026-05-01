【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが、創刊40周年を記念した『MEN’S NON-NO』6月号（5月9日発売）の表紙を飾ることが発表された。 ■King & Prince、5月でデビュー8周年 2021年6月号の35周年カバーに続き、“ハレの号”を祝福するために駆けつけたKing & Princeの永瀬廉と高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）。5月でデビュー8周年を迎えることもあり、互いに祝