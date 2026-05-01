三井物産 [東証Ｐ] が5月1日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比7.4％減の8339億円になったが、27年3月期は前期比10.3％増の9200億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比25円増の140円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比10.5％減の2220億円に減った。 株探ニュース