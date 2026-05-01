1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比490円高の5万9700円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万9676.04円に対しては23.96円高。出来高は1万7825枚となっている。 TOPIX先物期近は3726ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比1.67ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59700+490