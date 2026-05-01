日経225先物は11時30分時点、前日比210円高の5万9740円（+0.35％）前後で推移。寄り付きは5万9700円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9830円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後につけた5万9880円を高値に軟化し、現物の寄り付き後ほどなくして5万9420円まで下げる場面もみられた。ただ、売り一巡後は5万9500円～5万9650円辺りでの保ち合いを継続。終盤にかけて5万9750円辺りまで切り返している。