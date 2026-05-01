ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは4月を20勝11敗で終え、ナ・リーグ西地区首位をキープ。大型連敗で出遅れた東地区のメッツやフィリーズとは対照的なスタートを切った。一方で、直近のマーリンズ3連戦では得点圏での決定力不足が露呈した。米メディア『ジ・アスレチック』のドジャース担当ケイティ・ウー記者は、とりわけ振るわない上位打線について言及。