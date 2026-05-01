三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は1日、司法解剖を行い、詳しい死因などを調べています。この事件は今年2月、東広島市で川本健一さんが殺害された放火・殺人事件の捜査の過程で、先月29日、三原市の会社敷地内で、自営業・徳田雅希さんの遺体が見つかったものです。警察によると、遺体には着衣があり、埋められていた現場は、かつて徳田さんが借り受けて鉄工業を営んでいた場所だったということです。■徳田