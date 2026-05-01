北海道内では４月３０日夜から５月１日未明にかけ火災が相次ぎ、北見市や稚内市などで合わせて５人が死亡しました。３０日午後６時前、北見市田端町にある２階建ての住宅で火事があり、付近の住民から「住宅から黒煙が大量に出ています」と１１９番通報がありました。火は住宅の内部を全焼し、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかりました。この家に住んでいる女性２人と連絡が取れていないということで、警察が遺体の身元の特