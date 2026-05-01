「立った立った！ルナが立った！！うわーーーー！！」思わずそう叫びそうになるくらいインパクト抜群な、子猫・ルナちゃんの画像がXで大きな話題を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】Xユーザーのひよぷー★UNIRICOさん（以下、ひよぷーさん）がこのほど投稿したのは、自宅で暮らすシャムトラ・ルナちゃんの、幼少時の写真。「#うんち顔コレクション」のハッシュタグが添えられている通り、写真