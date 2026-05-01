日本ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）は、きょう1日よりこどもの日向け限定商品「こどもの日バーレル」を全国店舗で発売する。人気のチキンとナゲットを詰め合わせたセットで、家族で楽しめる内容となっている。【画像】ポテトにビスケット…一緒に買うとおトクなサイドメニューこどもの日は子どもの成長を祝うとともに、日々支える家族への感謝を伝える機会とされる。KFCはこうしたシーンに向け、「特別なひとときにぴ