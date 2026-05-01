テレビアニメ『ちいかわ』の公式X（@anime_chiikawa）が1日に更新され、アニメでの登場が待望されていた“カニちゃん”の愛称で親しまれる「古本屋」をはじめ、現在までの主要キャラが“総出演”する新PVが公開。また、古本屋の声優は春海百乃が務めることが合わせて発表された。【写真】「キターーー!!!」公開された“古本屋”登場の場面カット古本屋はアニメ版ではこれまで“モブキャラ”としてたびたび登場していたが、“顔