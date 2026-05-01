この記事をまとめると ■工業製品などにはベンチマークと呼ばれる水準点になるモデルが存在する ■欧州車ではフォルクスワーゲンのゴルフがベンチマーク的存在だ ■国産車ではハイブリッドカーの先駆けである初代プリウスが当てはまる 各メーカーが目指したベンチマーク的存在 ベンチマークとは、本来は測量の際に水準点（標高の基準となる地点）となる場所を指す言葉だ。ここから、事業などで、手本とする製品などに使うように