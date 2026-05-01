お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が芸人5人組アイドルグループ『GEININ TUNE（仮）』を結成。宣材写真を披露するも、メンバーの一人である錦鯉・渡辺隆に「早く卒業してほしい」などと厳しい声があがった。【映像】5人のメンバー紹介4月29日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一山内健司がMCを務め、本気で“かわいい”アイドルを目指す新企画『アイドルデビューし