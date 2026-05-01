キャラクターグッズ通販などを手がけるインペリアル・エンタープライズ（東京都荒川区）は、アニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」コラボレーションモデルの腕時計「Re:ゼロから始める異世界生活 × セイコー ウオッチ」の予約受付を、2026年4月27日に同社運営の「PREMICOオンラインショップ」ではじめた。発送は10月上旬から順次の予定。両キャラのモチーフを配したデザイン同作と腕時計メーカーのセイコーがコラボレーション。