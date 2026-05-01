2月に広島県東広島市で起きた殺人・放火事件の捜査中に見つかった三原市の男性の遺体について、警察はきょう司法解剖を行い、死因などの特定を急いでいます。おととい、遺体が見つかった三原市の会社の敷地内では、きょうも検証などが行われています。警察が遺体のDNA型鑑定を行った結果、三原市の鉄工業、徳田雅希さん（29）と判明しました。3月9日、親族などが徳田さんの姿を確認したのを最後に、行方がわからなくなり、翌日、行