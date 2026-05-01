先月22日に発生した山林火災で臨時休校となっていた岩手県大槌町内のすべての小中学校と高校で、きょう、授業が再開され、学校に久しぶりに子どもたちの声が響きました。大槌町の吉里吉里学園では、午前7時すぎから子どもたちが続々と登校してきました。「（消防関係の人に）吉里吉里のまちを守ってくれて、ありがとうという気持ちで学校に来ました」「いつも通り、きょうからやっていくことが、きょうの校長先生のお願いです」68