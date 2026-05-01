【UEFAカンファレンスリーグ】シャフタール・ドネツク 1−3 クリスタル・パレス（日本時間5月1日／スタディオン・ミエイスキ・イム・ヘンリカ・レイマナ）【映像】絶妙なタメ→完璧スルーパス（実際の様子）クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、守備ブロックを引き裂くキラーパスを繰り出し、勝利を決定付ける3点目を演出した。クリスタル・パレスは日本時間5月1日、UEFAカンファレンスリーグの準決勝ファー