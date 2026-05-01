ひと手間でさらにおいしくなるという調理方法がSNSで話題となっている。【映像】リベイクで生まれ変わった「シュークリーム」投稿したのは、“シュークリームマニア”のはっちさん（@hacchisweets_）。コンビニのシュークリームが生まれ変わる調理法として「リベイク」する手順をXに投稿した。「リベイク」とは、パンや惣菜、お菓子などを食べる前に再度「焼く（あたためる）」ことで、出来立てを再現、新たなおいしさを発見