おととい（29日）、千葉県野田市の国道で交通事故を起こし、相手の顔を包丁で刺して殺害しようとしたとして、44歳の男が逮捕されました。男は「あおり運転をされて腹が立った」などと供述しているということです。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の井上純一容疑者（44）で、おととい夜、野田市の国道で、50代の男性の顔を包丁で突き刺し殺害しようとした疑いがもたれています。男性は右のほほを切られ、全治2週間