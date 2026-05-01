イランへの軍事作戦をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は、5月1日に法律で定められた撤退期限を迎えることについて、「停戦期間中は含まれない」と主張し、作戦は継続できるとの認識を示しました。2月28日に始まったアメリカ軍によるイランへの軍事作戦は、5月1日に「戦争権限法」が定める撤退期限を迎えます。「戦争権限法」はベトナム戦争が長期化したことなどを踏まえ、議会承認のない軍事行動は原則60日以内に撤退させるよ