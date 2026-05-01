King & Princeが、9日発売のファッション雑誌『MEN’S NON-NO』（メンズノンノ）2026年6月号（集英社）の表紙を飾る。最高の“カッコいい！”をつねに提示し続ける永瀬廉、高橋海人（高＝はしごだか）のふたりが、特別な装いで40周年創刊記念号のカバー＆カバーストーリーに登場。さまざまな時代を象徴するスタイリングに身を包んだ、ぜいたくな撮りおろしカットをたっぷり掲載する。【写真】キラキラで素敵！ミッキーモニュ