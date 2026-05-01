◇スーパーバンタム級ノンタイトル武居由樹（大橋）＜8回戦＞ワン・デカン（中国）（2026年5月2日東京ドーム）あす東京ドームで開催されるプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」の前日計量が1日、東京都文京区の後楽園ホールで行われた。正午からの一般公開計量に先立って午前10時から実施された事前計量では、約7カ月半ぶりの再起戦に臨む前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋、11勝9KO1敗）はリミットよ