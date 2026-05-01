4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話のアフタートークにて、視聴者から寄せられた「15歳年上の彼氏を親に反対されそう」という切実なお悩みに、スタジオ陣が持論を展開した。【映像】新山の「一番キモいとこ」本番組は、結婚に踏み切れない3組のカップルが「結婚」か「別れ」の究極の選択をする7日間の旅を追う結婚決断リアリティ番組。番組後半のアフタートークでは、スタジオ見届け人のヒコロヒー