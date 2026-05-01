ANI-ROCK FES. 2026『僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE』が、2026年11月22日・23日に国立代々木競技場 第一体育館で開催され、出演アーティストが発表された。【写真】2日目も豪華すぎる！『ヒロアカ』ライブ出演アーティスト一覧11月22日は、Omoinotake・SIX LOUNGE・DISH//・BLUE ENCOUNT・ポルノグラフィティ、11月23日は秋山黄色・KANA-BOON・TK from 凛として時雨・ポルノグラフィティ・Little Glee Monsterと豪華