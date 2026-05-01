◇WBC世界バンタム級タイトルマッチ王者・井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級4位・井岡一翔（志成）（2026年5月2日東京ドーム）あす東京ドームで開催されるプロボクシングのダブル世界戦興行「THE DAY」の前日計量が1日、東京都文京区の後楽園ホールで行われた。正午からの一般公開計量に先立って午前10時から実施された事前計量では、WBC世界バンタム級タイトルマッチに臨む王者・井上拓真（30＝大橋、21勝5KO2敗）がリミ