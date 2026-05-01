東京・新宿区の駐車場で覚せい剤を所持したとして、海上自衛隊1等海尉の男が警視庁に現行犯逮捕されていたことがわかりました。捜査関係者によりますと、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、海上自衛隊1等海尉の伊東真也容疑者（49）です。伊東容疑者は先月28日午前2時50分ごろ、新宿区新宿2丁目の駐車場で、覚せい剤およそ0.8グラムを所持した疑いがもたれています。当時、周辺でパトロールしていた警察官が駐車場に1人で