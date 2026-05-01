ラッパー・シンガーのちゃんみなが、登場早々の第一声でまさかの言い間違い。笑いが止まらず「失礼いたしました」と謝罪した。【映像】ちゃんみな、衝撃の言い間違いちゃんみなは、4月30日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。金髪のアップに淡いピンクの着物姿で登場した。黒柳徹子に「どうぞこちらにおいでください」と招き入れられると、ちゃんみなは一礼して静々と歩み寄る。そして「今日は素敵な和服で。