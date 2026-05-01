グローバルボーイズグループ・JO1とINIのサッカーを愛するメンバーからなるスペシャルユニット・JI BLUEが、5月28日発売の雑誌『NYLON JAPAN』7月号特別版（カエルム）の両面表紙を飾る。【裏表紙】個性あふれるスタイリングを披露したJI BLUEJI BLUEは、『FIFAワールドカップ2026』のアンバサダーのために集結したスペシャルユニット。表紙は、リラックスしたカラフルなストリートコーデ、guys表紙（裏表紙）はオフィシャルユ