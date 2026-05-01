観光と交通に関わる大発表 4月30日にJR西日本が発表した「JAL」「ANA」との連携協定。乗客獲得をめぐって長年“バチバチのライバル関係”にあった航空と鉄道ですが、なぜタッグを組むことになったのか？そして利用者にはどんな影響があるのか、解説します。 【写真で見る】互いにライバル意識むき出し！「500系のぞみ」スタート時…JR西・JALそれぞれの担当者コメント 【取材】◎航空・旅行アナリスト鳥海高太朗氏◎