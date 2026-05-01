あべのハルカス近鉄本店は29日、全体の約6割をリニューアルした惣菜売り場をグランドオープン。「全国初」や「百貨店初」などを含む16店舗を新たに加え、日本最大級66店舗の惣菜売り場となりました。 百貨店初登場となる店舗のメニューの一部を集めてみました。▽「ほっかほっか亭」が展開し万博でも人気を博した新ブランド「ワンハンドBENTO」▽全国的にもめずらしいテイクアクト専門の春巻きの専門店「la