あべのハルカスで29日に始まったバーベキューイベント。面倒な準備や片付けは一切不要で、地上約300メートルの展望台にあるテラスで手軽に絶景とおいしいお肉が堪能できます！ 黒毛和牛のリブロースステーキなど400グラムを超えるお肉がセットになったプレミアムBBQプランは、大人1人あたり7480円。（小学生5480円※2人から予約可）牛すじカレーやソフトドリンクなどもなんとおかわり