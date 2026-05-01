山林火災が発生した岩手県大槌町では1日、休校していた町内の学校が再開しました。現場から中継です。大槌町の吉里吉里地区からお伝えします。再開した吉里吉里学園の小学部は、山林火災が発生したあと避難所にもなりました。一時、校舎の裏手には火の手が迫りましたが、ようやく子どもたちの元気な姿が戻りました。再開したのは、大槌高校と大槌学園、吉里吉里学園の小学部と中学部です。このうち、吉里吉里学園小学部には1日朝、