中東情勢の悪化で原油価格が高騰するなか、全日空と日本航空はきょうから燃油サーチャージを最大2倍ほどに引き上げました。「燃油サーチャージ」は、燃料価格の急激な変動などに対応するために航空運賃に上乗せされる料金です。全日空と日本航空は、5月と6月に航空券を購入した際の「燃油サーチャージ」をきょうから最大2倍ほどに引き上げます。日本発のヨーロッパやアメリカなどを結ぶ路線では、▼全日空が2万4100円高い5万6000円